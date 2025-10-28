واشنطن تؤكد عدم حصول كوريا الشمالية على تكنولوجيا الصواريخ فرط الصوتية

Photo : YONHAP News

أكد مسؤول دفاعي أمريكي رفيع المستوى أن كوريا الشمالية لم تُكمل بعد تطوير تكنولوجيا الصواريخ فرط الصوتية، على الرغم من ادعاء بيونغ يانغ مؤخرا بإجراء تجربة إطلاق ناجحة من هذا النوع.وخلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت يوم الأربعاء الماضي، قال المسؤول إنه لا يوجد دليل على نجاح كوريا الشمالية في إتقان قدرات الأسلحة فرط الصوتية.وأضاف المسؤول أنه في حين تواصل بيونغ يانغ العمل على هذه التكنولوجيا من خلال دمجها في تجاربها الصاروخية، إلا أنها لم تصل إلى هذه المرحلة بشكل كامل بعد.وقد أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا قصير المدى يوم الأربعاء الماضي، وزعمت في اليوم التالي أنها اختبرت صاروخا جديدا فرط صوتي.وعندما سُئل عما إذا كانت بيونغ يانغ قد حصلت على تكنولوجيا إعادة الدخول لصواريخها الباليستية العابرة للقارات، قال المسؤول إن كوريا الشمالية أحرزت تقدما، لكنها لم تُثبت بعد الأداء الصاروخي الكامل في جميع مراحل الإطلاق، بما في ذلك إعادة الدخول.