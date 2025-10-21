الرئيس لي يشيد بنجاح قمة كوريا وآسيان

Photo : YONHAP News

قال الرئيس الكوري الجنوبي "لي جيه ميونغ" في منشور كتبه على مواقع التواصل الاجتماعي بعد عودته من ماليزيا للمشاركة في قمة آسيان، إنه يأمل في استمرار النجاح الذي حققته قمة كوريا ورابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، خلال قمة آبيك أيضا التي تستضيفها كوريا.وشدد الرئيس الكوري على أن المساهمة في تحقيق أحلام وآمال الشعوب، ومنصة الانطلاق للنمو والابتكار، والمشاركة من أجل السلام والاستقرار، هي الرؤى الأساسية لجمهورية كوريا لزيادة تطوير علاقاتها مع آسيان. وأضاف أنه يتوقع أن تتعزز علاقة التعاون متبادل المنفعة بين كوريا وآسيان بشكل أكبر من خلال المناقشات المعمقة بين الجانبين.وفيما يتعلق بقمة "آسيان + 3" التي تلت قمة كوريا وآسيان، أوضح الرئيس لي أنهم أكدوا مجددا على روح التعاون والتضامن التي تأسست عليها "آسيان + 3" للتغلب على الأزمات المعقدة التي يواجهها العالم حاليا، وقدموا اتجاها للتعاون يركز على الشمولية والاستدامة.واختتم الرئيس إي تصريحاته بالشكر لحكومة ماليزيا، الدولة المضيفة لقمة آسيان، وكذلك لجميع الدول الأعضاء الـ11 في آسيان، على دعمهم السخي وكرم ضيافتهم، وأعرب عن إيمانه بأن المستقبل الذي ستبنيه كوريا ودول آسيان معا سيكون أكثر إشراقا.