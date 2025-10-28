كوريا الشمالية تُجري تجارب إطلاق صواريخ كروز قبل زيارة ترامب لكوريا الجنوبية

Photo : YONHAP News

قال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الأربعاء إن كوريا الشمالية أجرت تجارب إطلاق صواريخ كروز استراتيجية بحر/أرض في البحر الأصفر أمس الثلاثاء، قبيل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكوريا الجنوبية لحضور اجتماع منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، آبيك.وأوضح التقرير أن إدارة الصواريخ أجرت تجربة الإطلاق أمس، بإشراف "باك جونغ تشون" نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال.وأضاف التقرير أن صواريخ كروز، المُحسّنة للإطلاق من السفن، قد أُطلقت عموديا وحلقت لأكثر من 7800 ثانية على طول المسار المُحدد مسبقا فوق البحر الأصفر لتدمير الهدف المطلوب.ونقل التقرير عن باك تأكيده على أن كوريا الشمالية حققت نجاحات مهمة في وضع قواتها النووية على أسس عملية وفقا للخطة الاستراتيجية للحزب.ولم يُشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على التجربة.ويأتي هذا الإطلاق الصاروخي في الوقت الذي أعرب فيه ترامب عدة مرات عن رغبته في لقاء كيم خلال زيارته إلى كوريا الجنوبية بمناسبة اجتماعات منتدى آبيك.