إقامة حفل لإحياء ذكرى حادث تدافع الحشود في إي تيه وان اليوم الأربعاء

Photo : YONHAP News

سيُقام حفل لإحياء الذكرى السنوية الثالثة لحادث تدافع الحشود في منطقة "إي تيه وان" في سيول في عام 2022، والذي أودى بحياة 159 شخصا وإصابة ما يقرب من 200 آخرين.وسوف تُقيم الحكومة، وجمعية عائلات الضحايا، وحكومة مدينة سيول الكبرى، مراسم إحياء ذكرى ضحايا حادثة "إي تيه وان" في الساعة 10:29 من صباح اليوم الأربعاء.وسوف يحضر المراسم حوالي ألفي شخص، بمن فيهم رئيس الوزراء "كيم مين سوك"، ورئيس البرلمان "او وون شيك"، ورؤساء الأحزاب السياسية والمنظمات الدينية والجمعيات المدنية، حيث يتم إطلاق صفارات الإنذار في جميع أنحاء سيول لمدة دقيقة واحدة، ابتداء من الساعة 10:29 صباحا، لإحياء ذكرى الضحايا وبدء المراسم.وسوف يلي ذلك صلاة، وعرض فيديو تذكاري، وخطب تذكارية، وإلقاء قصائد شعرية، وكلمات من عائلات الضحايا الأجانب الذين لقوا حتفهم في حادثة التدافع.وأعلنت وزارة الداخلية والأمن أن اليوم الأربعاء سيشهد أول حضور لممثل حكومي في مراسم إحياء ذكرى مأساة "إي تيه وان". وأعربت الوزارة عن أملها في أن يشارك الجمهور في الصلاة الصامتة.