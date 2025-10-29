تراجع مؤشر البورصة الكورية بعد أسابيع من المكاسب القوية

Photo : YONHAP News

تراجع مؤشر سوق الأسهم في كوريا الجنوبية أمس الثلاثاء بعد أسابيع من المكاسب القوية، حيث عمد المستثمرون إلى جني الأرباح قبل الأحداث العالمية الكبرى، بما في ذلك قمتا الولايات المتحدة والصين، وأمريكا وكوريا الجنوبية.وخسر مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب، كوسبي، 32.42 نقطة، أي ما يعادل 0.8%، أمس الثلاثاء، ليغلق عند 4000.41 نقطة.وسوف يراقب المستثمرون عن كثب اجتماع الأربعاء بين الرئيس "لي جيه ميونغ" والرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، والذي من المتوقع أن يناقش فيه الرئيسان تفاصيل تعهد كوريا الجنوبية باستثمار مبلغ 350 مليار دولار أمريكي في الولايات المتحدة.كما يلفت الانتباه اجتماعُ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتحديد سعر الفائدة، المقرر عقده في وقت لاحق من هذا الأسبوع.ومن ناحية أخرى، ارتفع مؤشر كوسداك لشركات التكنولوجيا، بنسبة 0.6%، ليغلق عند 903.3%.وانخفض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الوون الكوري الجنوبي بمقدار ستة وونات، ليصل سعر صرف الدولار الواحد إلى ألف و437.7 وون حتى الساعة 3:30 مساء.