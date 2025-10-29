الرئيس لي جيه ميونغ يصل إلى كيونغ جو قبل قمته مع الرئيس الأمريكي

Photo : YONHAP News

وصل الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" إلى مدينة كيونغ جو بعد ظهر أمس الثلاثاء، قبل يوم واحد من قمته مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، في الوقت الذي تستعد فيه كوريا الجنوبية لاستضافة اجتماع قادة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، آبيك.وقال المكتب الرئاسي الكوري إن الرئيس سافر مبكرا إلى المدينة المضيفة بصفته رئيسا لمنتدى آبيك، ولم يُخطط لأي فعاليات عامة خلال اليوم.ومن المقرر أن يكون جدول أعمال الرئيس حافلا خلال إقامته هناك، حيث يشمل محادثات ثنائية مع ترامب، ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، والرئيس الصيني شي جين بينغ، بالإضافة إلى المشاركة في قمة منتدى آبيك، ومنتدى الرؤساء التنفيذيين كمتحدث رئيسي.وتحظى القمة الكورية الجنوبية الأمريكية، التي من المتوقع أن تركز على مفاوضات التعريفات الجمركية وتحديث التحالف بين البلدين، باهتمام خاص، على الرغم من إقرار المسؤولين بصعوبة التوصل إلى اتفاق كامل. ويتلقى لي أيضا تحديثات آنية حول الاستعدادات للقمة الأمريكية الصينية والتواصل المحتمل بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، في ظل إشاراتمن واشنطن وبكين إلى نشاط دبلوماسي.وقال مستشار الأمن القومي "وي سونغ لاك" إن هذه القمم الثنائية خلال منتدى آبيك ستُبرز دور كوريا كـ"دولة منصة" في الدبلوماسية الإقليمية.