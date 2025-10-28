الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

الرياضة

اختيار أول ركلة حرة لسون هُنغ مين في الدوري الأمريكي كأفضل هدف لهذا العام

Write: 2025-10-29 09:38:28Update: 2025-10-29 10:38:56

Photo : YONHAP News

تم اختيار ركلة حرة للاعب الكوري "سون هُنغ مين"، مهاجم نادي لوس أنجلوس لكرة القدم، التي نفذها في أول مباراة له في الدوري الأمريكي يوم 23 أغسطس، كأفضل هدف في الدوري الأمريكي لعام 2025 لفريق "ايه تي & تي".
ومُنحت جائزة هدف العام للنجم الكوري الجنوبي تكريما لـ"ركلته الحرة المذهلة في مباراة التعادل مع نادي إف سي دالاس يوم 23 أغسطس"، حيث سجل اللاعب البالغ من العمر 33 عاما، والذي تصدر عناوين الصحف بانتقاله القياسي إلى الدوري الأمريكي من نادي "توتنهام هوتسبير" في الدوري الإنغليزي الممتاز في أوائل أغسطس الماضي، هدفه الأول في الدوري الأمريكي خلال مباراته الثالثة مع لوس أنجلوس، ومنذ ذلك الحين سجل تسعة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة في عشر مباريات بالموسم العادي.
وتم ترشيح سون، إلى جانب زميله في الفريق دينيس بوانغا، وليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي، و13 لاعبا آخرين، لجائزة هدف العام، ولكن تم اختيار سون فائزا بعد تصويت الجماهير عبر الإنترنت.
وتُمنح جائزة هدف العام منذ انطلاق الدوري الأمريكي لكرة القدم عام 1996، ويُعدّ سون أول لاعب آسيوي وأول لاعب من نادي لوس أنجلوس إف سي يفوز بها.
