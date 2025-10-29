تراجع مؤشر ثقة الأعمال في كوريا الجنوبية لأول مرة منذ ثلاثة أشهر

Photo : YONHAP News

تراجع مؤشر ثقة الأعمال في كوريا الجنوبية في شهر أكتوبر الجاري لأول مرة منذ ثلاثة أشهر، نتيجة لانخفاض أيام العمل عقب عطلة تشوسوك الطويلة، وضعف قيمة العملة الكورية.ووفقا لبيانات صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء، بلغ مؤشر ثقة الأعمال المركب لجميع القطاعات 90.6 نقطة في أكتوبر، بانخفاض نقطة واحدة مقارنة بالشهر الماضي.ويُمثل هذا أول انخفاض منذ يوليو، بعد ارتفاعه لشهريْن متتاليين، مدفوعا بقسائم الاستهلاك الحكومية.وتدل قراءة المؤشر بأقل من 100 نقطة على أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين.وانخفض مؤشر ثقة الأعمال المركب للصناعات التحويلية بنقطة واحدة إلى 92.4 نقطة، بينما انخفض أيضا مؤشر الصناعات غير التحويلية، بما في ذلك المطاعم وتجار الجملة والتجزئة، بنقطة واحدة إلى 89.5 نقطة.