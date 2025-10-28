وزراء خارجية وتجارة دول آبيك يجتمعون قبيل انعقاد القمة

Photo : KBS News

من المقرر أن يعقد وزراء الخارجية والتجارة من الدول الأعضاء في منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهدئ "آبيك" اجتماعات لمدة يومين قبيل قمة المنتدى.وقالت وزارة الخارجية الكورية إن الاجتماعات الوزارية لمنتدى "آبيك" ستعقد يومي الأربعاء والخميس في مدينة كيونغ جو، بحضور وزارء من 21 دولة عضوا، وتشمل مأدبة عشاء مساء اليوم الأربعاء، وتليها جلسة عامة غدا الخميس.وتمهيدا للاجتماعات الوزارية، عقد كبار المسؤولين من الدول الأعضاء في "آبيك" اجتماعات تحضيرية أول من أمس الاثنين.وسوف يناقش الوزراء المشاركون القضايا الرئيسية المدرجة على جدول الأعمال استنادا لنتائج المناقشات التي تم إجراؤها في اجتماعات كبار المسؤولين، كما سيكملون التحضيرات لقمة "آبيك" التي ستفتتح بعد غد الجمعة.أما الجلسة العامة التي ستُعقد غدا الخميس فسوف تتألف من جزءيْن، الأول: برئاسة وزير الخارجية الكوري "تشو هيون"، والثاني: بقيادة وزير التجارة الكوري "يوه هان كو".