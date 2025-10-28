3.8 % زيادة في عدد المواليد الجدد في كوريا في أغسطس

Photo : YONHAP News

شهد عدد المواليد الجدد في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 3.8% في شهر أغسطس الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة البيانات الوطنية اليوم الأربعاء، بلغ عدد المواليد الجدد في أغسطس الماضي 20 ألفا و867، بزيادة مقدارها 764 مولودا مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وسجل عدد المواليد الجدد الشهري ارتفاعا لـ14 شهرا متتالية منذ شهر يوليو من العام الماضي.وبلغ معدل الخصوبة الشهري في أغسطس 0.77 مولود لكل امرأة، بزيادة قدرها 0.02 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن عدد حالات الزواج في أغسطس بلغ 19 ألفا و449 حالة زواج، بزيادة نسبتها 11% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.أما عدد حالات الطلاق فبلغ 7 آلاف و196 حالة طلاق في أغسطس، بانخفاض نسبته 5.5% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.وبلغ عدد الوفيات في أغسطس 28 ألفا و971 حالة وفاة، بانخفاض نسبته 9.8% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وبهذا شهد عدد السكان في كوريا الجنوبية انخفاضا مقداره 8 آلاف و105.