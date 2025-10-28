الرئيس لي يؤكد أن كوريا الجنوبية ستقود جهود التعاون متعدد الأطراف

Photo : YONHAP News

أكد الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" أن كوريا الجنوبية ستتولى قيادة جهود التعاون متعدد الأطراف لمواجهة التحديات العالمية.وجاءت تصريحات الرئيس "لي" في كلمة ألقاها في حفل افتتاح قمة المديرين التنفيذيين لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "آبيك"، حيث قال إنه في هذا الوقت الذي تتصاعد فيه الحمائية والقومية، وأصبح فيه البقاء أمرا ملحا، قد يبدو التحدث عن القضايا المتعلقة بالتعاون والنمو المتبادل والتنمية الشاملة أمرا فارغا من المعنى، لكن منتدى "آبيك" سيتألق بشكل أكبر كمنصة للتضامن في أوقات الأزمات.وأشار الرئيس "لي" إلى أن كوريا الجنوبية، بصفتها الدولة الرئيسة لهذه الدورة من منتدى "آبيك"، تهدف إلى قيادة الجهود الرامية إلى مواجهة الأزمات من خلال التعاون متعدد الأطراف، وشدد على أهمية التعاون في سلاسل التوريد.كما أعرب عن أمله في أن تصبح مبادرة "الذكاء الاصطناعي للجميع" معيارا جديدا بين أعضاء "آبيك"، مشيرا إلى أن الحكومة الكورية تخطط لطرح مبادرة متعلقة بالذكاء الاصطناعي خلال القمة.