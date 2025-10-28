ترامب يقول إن التعاون مع كوريا سيعيد إحياء صناعة بناء السفن الأمريكية

Photo : YONHAP News

أشاد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بـ"العلاقة الخاصة" بين بلاده وكوريا الجنوبية والمشاركة طويلة الأمد بين البلدين في مجال بناء السفن، وذلك خلال كلمته الافتتاحية في قمة الرؤساء التنفيذيين لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، آبيك.وتعهد "ترامب" بإعادة صناعة بناء السفن في الولايات المتحدة "بقوة كبيرة" خلال حفل افتتاح القمة في مركز "كيونغ جو" للفنون صباح اليوم الأربعاء.وأعرب الرئيس الأمريكي عن أسفه لأن الولايات المتحدة، التي كانت في يوم من الأيام أكبر دولة في صناعة السفن في العالم، أصبحت الآن متخلفة في هذا المجال، ووعد باستعادة مكانتها من خلال التعاون مع كوريا الجنوبية.وأضاف أن حوض بناء السفن "هان هوا فيلي" في ولاية "بنسلفانيا" الأمريكية سيصبح أكثر أحواض بناء السفن نجاحا في العالم.وألقى "ترامب" باللوم على الرؤساء الأمريكيين السابقين في تراجع صناعة السفن الأمريكية، وقال إنه سيعيد إحياء هذا القطاع.وأكد أن ازدهار الولايات المتحدة سيؤدي إلى ازدهار شركائها، بما في ذلك شركاؤها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ويجعل العالم بأسره أكثر أمانا وثراء وقوة.