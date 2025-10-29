لي يوقع اتفاقيات استثمار في مجال الذكاء الاصطناعي مع أمازون وشركات عالمية أخرى

Photo : YONHAP News

حصل الرئيس "لي جيه ميونغ" على تعهدات استثمارية من رؤساء شركات عالمية لتنمية القطاعات المتطورة في كوريا الجنوبية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.وأعلن المكتب الرئاسي الكوري اليوم الأربعاء أن "لي" والرؤساء التنفيذيين لسبع شركات عالمية، بما في ذلك "أمازون ويب سيرفيسز"، قد وقعوا اتفاقيات مشاركة تحدد استثمارات بقيمة 9 مليارات دولار أمريكي على مدى السنوات الخمس القادمة.ومن بين الأطراف الإضافية التي وقعت على التعهد: "رينو" و"أمكور تكنولوجي" و"كورنينغ" و"إير ليكيد" و"سيمنز هيلثينيرز" و"أوميكور"، وسوف تستثمر هذه الشركات في قطاعات تشمل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وتعبئة أشباه الموصلات والسيارات الكهربائية والشاشات ومعدات الرعاية الصحية والبطاريات.وأعلن "مات غارمان"، الرئيس التنفيذي لشركة "أمازون ويب سيرفيسز"، الذي التقى أيضا بشكل منفصل مع "لي"، عن خطط لاستثمار ما لا يقل عن 5 مليارات دولار في عدة مشروعات، بما في ذلك بناء مراكز بيانات جديدة للذكاء الاصطناعي في "إنتشون" وأجزاء من مقاطعة "كيونغ كي" بحلول عام 2031.وخلال حدث أقيم في مركز "كيونغ جو" للفنون صباح اليوم الأربعاء، أكد "لي" على هدف إدارته المتمثل في جعل كوريا الجنوبية واحدة من أكبر 3 قوى في مجال الذكاء الاصطناعي في العالم، وقال إن الاستثمار الإضافي سيسرع من تطوير المنظومة التكنولوجية للبلاد.