شركة أمريكية تطور نظاما جديدا للإنذار والمراقبة الجوية لكوريا الجنوبية

Photo : EPA / Yonhap

أعلن البيت الأبيض عن سلسلة من الاستثمارات الجديدة ومبادرات التعاون بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في مجالات الدفاع والصناعات التكنولوجية المتطورة.ووفقا لبيان صادر عن البيت الأبيض أمس الأربعاء، اختارت القوات الجوية الكورية شركة "إل ثري هاريس تكنولوجيز" الأمريكية المتخصصة في مجال الدفاع، لتطوير طائرات جديدة لنظام الإنذار والمراقبة الجوية، في صفقة بقيمة 2.3 مليار دولار.وتوفر هذه الطائرات قدرات الكشف المبكر عن طائرات وصواريخ العدو، كما تتيح قيادة ومراقبة العمليات الجوية.وجاء هذا الإعلان عقب القمة بين الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" والرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في "كيونغ جو".وقال البيت الأبيض أيضا إن مهمة "أرتميس 2" التابعة لوكالة "ناسا" والتي ستأخذ رواد فضاء حول القمر لأول مرة منذ مهمة "أبوللو"، سوف تنشر قمرا صناعيا كوريا جنوبيا لقياس الإشعاع الفضائي.وبالإضافة إلى ذلك، ستستثمر شركة "أمازون" الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا 5 مليارات دولار حتى عام 2031 لبناء البنية التحتية السحابية لكوريا الجنوبية.