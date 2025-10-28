ضباب صباحي كثيف وتقلبات كبيرة في درجات الحرارة في كوريا

Photo : YONHAP News

تراجعت موجة البرد القصيرة، وعادت درجات الحرارة إلى متوسطها الموسمي تقريبا في كوريا الجنوبية، على الرغم من احتمال تشكل صقيع وجليد خفيف خلال الليل في بعض المناطق الداخلية والجبلية.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية أنه خلال الفترة من الصباح الباكر إلى منتصف صباح اليوم الخميس سيتشكل ضباب كثيف، لتقل الرؤية عن 200 متر في المناطق الداخلية الوسطى والجنوبية الشرقية، ولا سيما مقاطعات شمال وجنوب "تشونغ تشُنغ" وشمال "كيونغ سانغ".وسوف ترتفع درجات الحرارة خلال النهار، مما سيؤدي إلى تباين في درجات الحرارة بين النهار والليل يبلغ حوالي 15 درجة مئوية، حيث تتراوح درجات الحرارة الدنيا في الصباح بين 2 و11 درجة، وتنخفض إلى 7 درجات في سيول و5 درجات في "ديغو"، بينما ستتراوح درجات الحرارة العظمى خلال النهار بين 17 و21 درجة، مع توقعات بوصولهاإلى 19 درجة مئوية في كل من سيول و"كوانغ جو".ومن المتوقع هطول أمطار خفيفة على أجزاء من البلاد يوم الغد الجمعة، خاصة في المناطق الوسطى والجنوبية.وسوف تظل الأمواج معتدلة، بحيث يتراوح ارتفاعها بين نصف متر ومترين في معظم المياه الساحلية.