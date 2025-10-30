الحكومة الكورية تراجع إجراءات التحكم في حركة الحشود قبل احتفالات الهالوين

Photo : YONHAP News

أجرت الحكومة الكورية مراجعة أمس الأربعاء على الإجراءات المعمول بها للحفاظ على السلامة العامة وتخفيف المخاطر في المناطق التي من المتوقع أن يتجمع فيها حشود للاحتفال بالهالوين.وراجعت وزارة الداخلية والسلامة الخطط خلال اجتماع عقده الوزير "يون هو جونغ" بحضور ممثلي الوكالات ذات الصلة، بما في ذلك الشرطة وإدارات الإطفاء.وتبادل المشاركون نتائج التفتيش المتعلقة بتدابير السلامة في 33 موقعا ذات أولوية عالية في جميع أنحاء البلاد، وناقشوا خطوات إدارة السلامة، بما في ذلك أنظمة الاتصال في حالات الطوارئ والأفراد الموفدين.وحث "يون" الجمهور على الامتناع عن زيارة أماكن احتفالات الهالوين خلال الساعات التي يتوقع فيها تجمع الحشود، والتحقق من مواقع المخارج وطرق الهروب قبل زيارة أماكن الاحتفالات.وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت في وقت سابق تنبيها بشأن سلامة الحشود على مستوى "الحذر"، وحددت الفترة من يوم الجمعة الماضي إلى يوم الأحد القادم كفترة لـ"تدابير مكافحة الازدحام في الهالوين".ويصادف الهالوين القادم مرور 3 سنوات على حادث التدافع المميت الذي أودى بحياة 159 شخصا.