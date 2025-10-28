الأرباح التشغيلية لسام سونغ تتجاوز 12 تريليون وون في الربع الثالث

Photo : YONHAP News

أصدرت شركة سام سونغ للإلكترونيات تقريرا اليوم حول أرباحها في الربع الثالث من هذا العام، حيث اتضح أنها سجلت 86 تريليونا و61 مليارا و700 مليون وون من المبيعيات، بزيادة نسبتها 8.8%، و12 تريليونا و166 مليارا و100 مليون وون من الأرباح التشغيلية، بزيادة 32.5%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وحققت سام سونغ 57% من إجمالي الأرباح التشغيلية في قطاع أشباه الموصلات، بحجم مبيعات بلغ 33 تريليونا و100 مليار وون وون، وأرباح تشغيلية بلغت 7 تريليونات وون.وعلى وجه الخصوص، حققت مبيعات أشباه موصلات الذاكرة أعلى مبيعات ربع سنوية على الإطلاق حيث وصلت قيمتها إلى 26 تريليونا و700 مليار وون، بزيادة حوالي 20% مقارنة بالعام الماضي.ومع ذلك واجه قطاع الأجهزة المنزلية صعوبات، حيث انخفضت مبيعاته بنسبة 1% مقارنة بالعام الماضي، ليسجل 13 تريليونا و900 مليار وون.وفي المقابل، حقق قطاع الهواتف الذكية وشبكات الاتصالات نتائج جيدة، مدعوما بالنجاح الكبير الذي حققه الهاتف "غالاكسي زيت فولد 7"، الذي تم إطلاقه في يوليو الماضي.وبلغت مبيعات قطاع الهواتف الذكية والشبكات 34 تريليونا و100 مليار وون، بارتفاع نسبته 12% مقارنة بالعام الماضي.