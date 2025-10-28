الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

الاقتصادية

اتفاق كوري أمريكي على تفاصيل مفاوضات الرسوم الجمركية

Write: 2025-10-30 14:41:55Update: 2025-10-30 14:51:37

Photo : YONHAP News

اتفقت  كوريا  الجنوبية والولايات  المتحدة  على  أن  يتم  استثمار  مبلغ  200  مليار  دولار  نقدا  من  بين  إجمالي  مبلغ  الاستثمار  في  الولايات  المتحدة البالغ  350  مليار  دولار،  مع  وضع  حد  أقصى  سنوي  بمقدار  20  مليار  دولار. 
وأعلن  "كيم  يونغ  بوم"  كبير  مساعدي  الرئيس الكوري  للشؤون  السياسية أمس  عن  نتائج  الاتفاق  على  التفاصيل  النهائية لمفاوضات  الرسوم  الجمركية بين  البلدين،  حيث  أوضح  أن  الاستثمار  الكوري المالي  في  الولايات المتحدة  البالغ  350  مليار  دولار  أنه  سيتم  استثمار  150  مليار  دولار  في  التعاون في  مجال  بناء  السفن.  وأشار  إلى  أن  هذا  الهيكل مشابه  لحزمة  التمويل التي  اتفقت  عليها  اليابان  مع  الولايات  المتحدة والبالغة  550  مليار  دولار،  لكن  الجانب  الكوري وضع  سقفا  للاستثمار السنوي  يبلغ  20  مليار  دولار. 
وأوضح  كيم  أن  هذا  السقف  السنوي  سيجعله في  نطاق  يمكن  أن  تستوعبه سوق  الصرف  الأجنبي في  كوريا،  ويقلل  من  تأثيره على  السوق. 
أما  مبلغ  الـ150 مليار  دولار  المخصص للتعاون  في  قطاع  بناء  السفن، فقد  تم  الاتفاق على  أن  يتم  تنفيذه  بقيادة الشركات  الكورية،  وأن  يشمل  ضمانات بالإضافة  إلى  الاستثمار. 
وبموجب  هذا  الاتفاق، ستنخفض  الرسوم  الجمركية التي  تفرضها  الولايات المتحدة  على  السيارات الكورية  من  25%  إلى  15%. 
وقد  تم  بالفعل تطبيق  رسوم  جمركية متبادلة  بنسبة  15%  منذ  الاتفاق المبدئي  في  نهاية  شهر  يوليو  الماضي.
