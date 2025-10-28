اتفاق كوري أمريكي على تفاصيل مفاوضات الرسوم الجمركية

Photo : YONHAP News

اتفقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على أن يتم استثمار مبلغ 200 مليار دولار نقدا من بين إجمالي مبلغ الاستثمار في الولايات المتحدة البالغ 350 مليار دولار، مع وضع حد أقصى سنوي بمقدار 20 مليار دولار.وأعلن "كيم يونغ بوم" كبير مساعدي الرئيس الكوري للشؤون السياسية أمس عن نتائج الاتفاق على التفاصيل النهائية لمفاوضات الرسوم الجمركية بين البلدين، حيث أوضح أن الاستثمار الكوري المالي في الولايات المتحدة البالغ 350 مليار دولار أنه سيتم استثمار 150 مليار دولار في التعاون في مجال بناء السفن. وأشار إلى أن هذا الهيكل مشابه لحزمة التمويل التي اتفقت عليها اليابان مع الولايات المتحدة والبالغة 550 مليار دولار، لكن الجانب الكوري وضع سقفا للاستثمار السنوي يبلغ 20 مليار دولار.وأوضح كيم أن هذا السقف السنوي سيجعله في نطاق يمكن أن تستوعبه سوق الصرف الأجنبي في كوريا، ويقلل من تأثيره على السوق.أما مبلغ الـ150 مليار دولار المخصص للتعاون في قطاع بناء السفن، فقد تم الاتفاق على أن يتم تنفيذه بقيادة الشركات الكورية، وأن يشمل ضمانات بالإضافة إلى الاستثمار.وبموجب هذا الاتفاق، ستنخفض الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على السيارات الكورية من 25% إلى 15%.وقد تم بالفعل تطبيق رسوم جمركية متبادلة بنسبة 15% منذ الاتفاق المبدئي في نهاية شهر يوليو الماضي.