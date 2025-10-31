افتتاح قمة آبيك في كيونغ جو اليوم الجمعة

Photo : YONHAP News

ستفتتح قمة منتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، آبيك، اليوم الجمعة، وتستمر لمدة يومين في مدينة "كيونغ جو" الكورية.وسوف يقوم الرئيس "لي جيه ميونغ"، بصفته رئيسا لهذه الدورة من منتدى آبيك، بالترحيب بالقادة الزائرين من الدول الأعضاء وافتتاح اجتماع قادة الاقتصاد في دول المنتدى رسميا.وتتضمن القمة جلستين عامتين وعشاء.وسوف يشارك الرئيس "لي" في الجلسة الأولى، التي تحمل عنوان "نحو عالم أكثر ترابطا ومرونة"، والتي ستركز على تعزيز التعاون التجاري والاستثمار المتبادل في ظل تزايد الحمائية.وبالإضافة إلى ممثلي الدول الأعضاء الـ21، سيحضر القمة ولي عهد أبو ظبي"خالد بن محمد بن زايد آل نهيان"، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي "كريستالينا جورجيفا".وبعد الجلسة، سيحضر لي مأدبة غداء مع أعضاء المجلس الاستشاري للأعمال التابع لآبيك. وفي المساء، سيستضيف مأدبة عشاء ترحيبية للقادة وممثلي الأعمال وغيرهم من الضيوف.