كوريا وأستراليا تتعهدان بتوسيع التعاون في الدفاع والمعادن المهمة

Photo : YONHAP News

التقى الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" مع رئيس الوزراء الأسترالي "أنتوني ألبانيز" أمس الخميس على هامش اجتماعات منتدى "آبيك" في "كيونغ جو" لمناقشة تعميق العلاقات الثنائية.وقال "لي" إنه شعر وكأنه التقى بـ"جار وصديق مقرب"، مشددا على أن البلدين يشتركان في تاريخ طويل من التعاون وينبغي عليهما توسيع نطاق التعاون في ظل حالة عدم اليقين العالمية.كما قدم الشكر لأستراليا على الدفاع عن كوريا الجنوبية خلال الحرب الكورية ومساهماتها في الحرية والديمقراطية.وقال "ألبانيز" إنه زار مصنع الصلب التابع لشركة "بوسكو" في وقت سابق من اليوم، ووصف الشركة الكورية بأنها أكبر عميل منفرد لأستراليا.وأشار إلى أن الشركات الكورية تستثمر بكثافة في الليثيوم والعناصر الأرضية النادرة والمعادن الحيوية الأخرى في أستراليا، وهي موارد ستدعم الاقتصاد العالمي، وأضاف أن البلدين يرتبطان بعلاقة دفاعية قوية، وتعهد بالوقوف إلى جانب سيول في مواجهة تهديدات كوريا الشمالية.