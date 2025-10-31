بكين تدعو سيول وواشنطن إلى الوفاء بالتزاماتهما في مجال عدم انتشار الأسلحة النووية

Photo : YONHAP News

شددت الصين على أن ضرورة أن تفي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بالتزاماتهما في مجال عدم انتشار الأسلحة النووية.جاء ذلك تعليقا على موافقة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على طلب كوريا الجنوبية بشأن بناء غواصات تعمل بالطاقة النووية.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "غاو جياكون" في مؤتمر صحفي أمس الخميس إن بكين تأمل أن تفي سيول وواشنطن بالتزاماتهما بعدم انتشار الأسلحة النووية وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.وأضاف "غاو" أن الصين تسير على طريق السلام وتنفذ سياسة عسكرية دفاعية ونهجا يركز على الصداقة في الشؤون الخارجية، وشدد على أن الصين دافعت باستمرار عن السلام والازدهار في المنطقة.ويرى بعض المراقبين أن بكين، بدلا من إدانة سيول وواشنطن بشأن القضية الأخيرة، اختارت اتخاذ نبرة أخف باستخدام كلمات مثل "تأمل" لتجنب خلق جو محرج، حيث يزور الرئيس الصيني "شي جين بينغ" كوريا الجنوبية لأول مرة منذ 11 عاما ويستعد لعقد قمة مع الرئيس "لي جيه ميونغ" غدا السبت.