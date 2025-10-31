تعافي الناتج الصناعي وانخفاض الاستهلاك في كوريا لشهرين متتالييْن

Photo : YONHAP News

تعافى الناتج الصناعي في كوريا الجنوبية خلال شهر سبتمبر الماضي مقارنة بالشهر الأسبق، بينما انخفض الاستهلاك للشهر الثاني على التوالي.ووفقا لتقرير صادر عن وزارة البيانات والإحصاءات اليوم الجمعة، بلغ مؤشر الإنتاج الصناعي الإجمالي 115.5 نقطة في سبتمبر، بزيادة نسبتها 1% مقارنة بشهر أغسطس، وكان الدافع وراء هذه الزيادة هو النمو بنسبة 11.4% في صناعة البناء.وانخفضت مبيعات التجزئة، وهي مؤشر رئيسي للاستهلاك، بنسبة 0.1% في سبتمبر مقارنة بالشهر الأسبق، مسجلة انخفاضا للشهر الثاني على التوالي.ومع ذلك، قفزت قيمة الاستثمارات في المرافق بنسبة 12.7%، مدفوعة بزيادة الإنفاق على معدات تصنيع أشباه الموصلات والآلات ذات الصلة.