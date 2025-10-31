الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

السياسية

الرئيس الكوري الجنوبي يؤكد على ضرورة عدم التخلي عن التعاون مع اليابان

Write: 2025-10-31 14:23:45Update: 2025-10-31 15:00:53

الرئيس الكوري الجنوبي يؤكد على ضرورة عدم التخلي عن التعاون مع اليابان

Photo : YONHAP News

قال الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" إنه لا يمكن لكوريا الجنوبية واليابان إنكار أنهما دولتان جارتان، ولا يمكنهما التخلي عن التعاون، معربا عن عزمه مواصلة الدبلوماسية المكوكية بين البلدين، والتي تم استئنافها في عهد رئيس الوزراء الياباني السابق "شيغيرو إيشيبا".
وأضاف أنه في ظل الأوضاع الدولية المتغيرة بوتيرة سريعة، تتزايد القضايا التي ينبغي على البلدين التعامل معها بشكل مشترك، مؤكدا على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين بشكل أكبر من أي وقت مضى.
وقال الرئيس "لي" إنه اتفق مع رئيسة الوزراء اليابانية "ساناي تاكايتشي" على التواصل بشكل أكثر فاعلية، وبناء علاقة كورية يابانية مستقبلية، معربا عن أمله في مواصلة الدبلوماسية المكوكية وفتح آفاق جديدة للعلاقات الكورية اليابانية.
وقد عقد "لي" و"تاكايتشي" أول قمة بينهما أمس الخميس في مدينة كيونغ جو، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "آبيك".
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;