الرئيس الكوري يلتقي بولي عهد أبوظبي

التقى الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ اليوم بولي عهد إمارة أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، الذي يزور كوريا للمشاركة في قمة آبيك في مدينة كيونغ جو، حيث بحث معه سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.وجرى اللقاء في مركز "هوا بيك" للمؤتمرات في كيونغ جو، حيث أكد الرئيس لي أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تقيم مع كوريا علاقات مشاركة استراتيجية خاصة، ووصفها بأنها حليف تقليدي قوي لجمهورية كوريا.وأعرب الرئيس عن أمله في أن تسهم هذه الزيارة إلى كوريا في تطوير العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن مدينة كيونغ جو هي المكان الذي تفاعلت فيه كوريا مع الإسلام قبل حوالي ألف عام.من جانبه، أعرب ولي عهد أبوظبي عن تقديره للعلاقات الخاصة بين البلدين، وقال إن العلاقة بين الإمارات وكوريا علاقة مميزة ومهمة بالنسبة للإمارات، وما يجعلها مميزة هو أنها قائمة على الثقة، معربا عن تطلعه إلى استقبال الرئيس الكوري في دولة الإمارات في شهر نوفمبر القادم، في أول زيارة يقوم بها الرئيس لي منذ توليه مهام منصبه.يُذكر أن قمة آبيك توجه دعوة سنوية إلى بعض الدول غير الأعضاء للمشاركة كضيوف، وقد شارك هذا العام ولي عهد إمارة أبوظبي ممثلاً عن دولة الإمارات العربية المتحدة.