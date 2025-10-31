رؤساء إنفيديا وسام سونغ وهيون ديه يلتقون قبل الإعلان عن مشاركة تجارية بينهم

Photo : YONHAP News

اجتمع رؤساء شركة إنفيديا وشركة سام سونغ للإلكترونيات ومجموعة هيون ديه موتور على العشاء في سيول مساء أمس الخميس، وذلك قبيل الإعلان عن إقامة مشاركة تجارية بين الشركات الثلاث.وحضر اللقاء كلٌّ من: الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا "جنسن هوانغ"، ورئيس مجلس إدارة شركة سام سونغ للإلكترونيات "لي جيه يونغ"، ورئيس مجلس إدارة مجموعة هيون ديه موتور "جونغ وي سون"، حيث تناولوا العشاء في مطعم "كانبو تشيكن" في منطقة كانغ نام في حوالي الساعة السابعة والنصف مساءً، وتبادلوا الحديث على مائدة من الدجاج والبيرة والسوجو.وكان هوانغ قد وصل إلى كوريا الجنوبية في الساعة الثالثة من بعد ظهر امس للمشاركة في قمة الرؤساء التنفيذيين لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، آبيك، التي تُعقد في مدينة كيونغ جو.وقبل دخوله المطعم، صرّح هوانغ للصحفيين بأنه يتطلع للالتقاء برئيس سام سونغ اليوم الجمعة، مشيرا إلى أن إنفيديا وكوريا الجنوبية ستعلنان قريبا عن عدة مشروعات مشتركة.وأضاف أن شركة إنفيديا تجري محادثات مع سام سونغ بشأن تقنيات الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي "إتش بي إم"، وأن المناقشات ستتواصل لاحقا لتعزيز التعاون التقني بين الجانبين.