كوريا الجنوبية والصين توقعان 7 مذكرات تفاهم تشمل اتفاقية لتبادل العملات

Photo : YONHAP News

اتفقت كوريا الجنوبية والصين على تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية ومكافحة الجريمة، حيث وقعتا عدة مذكرات تفاهم خلال القمة بين البلدين في مدينة كيونغ جو الكورية.وأوضح المكتب الرئاسي الكوري أنه تم توقيع سبع مذكرات تفاهم أول من أمس السبت في حفل أقيم على هامش القمة بين الرئيس "لي جيه ميونغ" والرئيس الصيني "شي جين بينغ" في متحف كيونغ جو الوطني.وتنص إحدى الاتفاقيات على تجديد اتفاقية تبادل العملات بقيمة 70 تريليون وون، أي حوالي 49 مليار دولار أمريكي، لمدة خمس سنوات أخرى. وكانت الاتفاقية السابقة بين البلدين قد انتهت الشهر الماضي.كما وقّع الجانبان اتفاقياتٍ بشأن التبادل والتعاون في مجال التجارة والخدمات، وخطة التعاون الاقتصادي المشترك للفترة من 2026 إلى 2030، والترويج المشترك لبرنامج مشاركة للشركات الناشئة، كما اتفقا على مواصلة التعاون الثنائي لمكافحة التصيد الصوتي والاحتيال الإلكتروني، والتعاون الثنائي بشأن متطلبات الصحة النباتية لتصدير المنتجات الزراعية الكورية الجنوبية إلى الصين.