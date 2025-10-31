توقعات بأن تُنهي اتفاقيةُ التجارة الأمريكية الصينية العقوباتِ على هان هوا

Photo : YONHAP News

توقع عدد من الخبراء أن ترفع الصين عقوباتها المفروضة على خمس شركات أمريكية تابعة لشركة "هان هوا أوشن" الكورية، وذلك بموجب الاتفاقية التجارية التي تم التوصل إليها بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ في قمتهما مؤخرا.ووفقا لبيان صحفي حول الاتفاقية أصدره البيت الأبيض أول من أمس السبت، سترفع الصين الإجراءات الانتقامية التي فرضتها ردا على التحقيق الأمريكي بموجب المادة 301 الذي يستهدف قطاعات النقل البحري واللوجستيات وبناء السفن في الصين، وسترفع العقوبات المفروضة على مختلف كيانات الشحن.وفي المقابل، ستعلق الولايات المتحدة، اعتبارا من يوم 10 نوفمبر، ولمدة عام، تنفيذ إجراءاتها المتعلقة بتحقيق المادة 301.وكانت الصين قد فرضت يوم 14 أكتوبر الماذي عقوبات على خمس شركات أمريكية تابعة لشركة "هان هوا أوشن" الكورية الجنوبية لبناء السفن، مؤكدة أنها ساعدت ودعمت تحقيق الحكومة الأمريكية.وأكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة سوف تتفاوض مع الصين بموجب المادة 301، مع مواصلة تعاونها التاريخي مع كوريا الجنوبية واليابان لإنعاش صناعة بناء السفن الأمريكية.