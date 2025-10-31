كوريا الجنوبية وسنغافوره تعلنان عن إقامة علاقات مشاركة استراتيجية

Photo : YONHAP News

رفعت كوريا الجنوبية وسنغافوره مستوى علاقتهما الثنائية إلى "علاقات مشاركة استراتيجية"، واتفقتا على تعزيز التعاون في عدد من المجالات.وأعلن الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" ورئيس وزراء سنغافوره "لورانس وانغ" عن هذا القرار في مؤتمر صحفي مشترك عُقد أمس الأحد، عقب محادثات قمة في المكتب الرئاسي الكوري.وفي إطار علاقات المشاركة الاستراتيجية الجديدة، اتفق الجانبان على الاستجابة بشكل مشترك للبيئة الاقتصادية والأمنية المتطورة، وتعزيز التعاون في مجال التقنيات المتقدمة، وتوسيع التبادلات الشعبية. وفي قطاع الأمن، تعهد الرئيسان بتوسيع نطاق البحوث المشتركة في مجال تكنولوجيا الدفاع، وتعزيز تنسيق السياسات والتعاون في مجال إنفاذ القانون لمكافحة الجرائم العابرة للحدود الوطنية، مثل عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.وفيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي، اتفق الرئيسان على تعزيز التجارة والاستثمار بين كوريا الجنوبية وسنغافوره، استنادا إلى اتفاقية التجارة الحرة الثنائية، ومن خلال إدخال تحسينات على اتفاقية التجارة بين كوريا الجنوبية ورابطة دول جنوب شرق آسيا.وفي الوقت نفسه، وقّع البلدان أيضا عدة مذكرات تفاهم، بما في ذلك مذكرة تفاهم بشأن البحوث المشتركة في مجال الذكاء الاصطناعي.