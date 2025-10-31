كوريا الجنوبية تُطلق بنجاح قمرها الاصطناعي الخامس للتجسس

Photo : YONHAP News

نجحت كوريا الجنوبية في الاتصال بقمرها الاصطناعي الخامس للاستطلاع، والذي أُطلق من قاعدة فضائية أمريكية.ووفقا لوزارة الدفاع في سيول، تم إطلاق قمر التجسس العسكري في الساعة 2:09 من مساء أمس الأحد بتوقيت كوريا، من محطة "كيب كانافيرال" الفضائية بولاية فلوريدا الأمريكية، على متن صاروخ "سبيس إكس فالكون 9".ودخل القمر الاصطناعي مداره بعد حوالي 14 دقيقة من إطلاقه، ونجح في الاتصال بمحطة أرضية في حوالي الساعة 3:09 مساء.ويُمثل هذا الإطلاق استكمالا لـ"المشروع 425"، الذي يهدف إلى نشر خمسة أقمار اصطناعية استطلاعية لتأمين منظومة الأقمار الاصطناعية العسكرية متوسطة وكبيرة الحجم في كوريا. وأوضحت الوزارة أنه مع هذا الإطلاق الأخير، سيكتسب الجيش القدرة على رصد مؤشرات الاستفزازات الكورية الشمالية بسرعة ودقة أكبر، في ظل شبكة أقمار استطلاع مُجهزة حديثا.