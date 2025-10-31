موجة برد تضرب المنطقة الوسطى من كوريا

Photo : YONHAP News

انخفضت درجات الحرارة في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين، مما دفع إلى إصدار أول تحذير من موجة برد لهذا الموسم في المنطقة الوسطى والمناطق الداخلية.ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية الكورية، انخفضت درجات الحرارة الصغرى صباحا في "تشوروان" بمقاطعة كانغ وان، إلى حوالي خمس درجات مئوية تحت الصفر، وإلى الصفر في سيول.وتسري تحذيرات من موجة برد في أجزاء من كوريا، بما في ذلك سيول ومقاطعة كيونغ كي وإنتشون.وسوف تظل درجات الحرارة العظمى بعد الظهر باردة، حيث تصل إلى 13 درجة في سيول، و14 درجة في كانغ ننغ، و15 درجة في كيونغ جو وديغو.وستبقى درجات الحرارة أقل من المعدل الطبيعي حتى صباح الغد الثلاثاء، لكنها ستعود إلى معدلاتها الموسمية بعد الظهر، مع توقع فجوات في درجات الحرارة اليومية تبلغ حوالي 15 درجة في العديد من المناطق.