رئيس مرسيدس بنز يتوقع تعميق التعاون مع الشركات الكورية من أجل الابتكار

Photo : YONHAP News

صرح رئيس مجموعة "مرسيدس بنز" الألمانية بأن المجموعة ستوسع مشاركاتها مع الشركات الكورية الجنوبية لدفع عجلة الابتكار "الذي من شأنه أن يُثير حماس عملاء مرسيدس".وفي فعالية إعلامية في مدينة إنتشون الكورية يوم الجمعة، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة مرسيدس بنز "أولا كالينيوس"، إنه بدأ يُدرك أهمية منظومة الابتكار في كوريا الجنوبية بالنسبة لشركة صناعة السيارات من خلال تعاونها مع شركات كورية أخرى مثل سام سونغ للإلكترونيات وإل جي.وأضاف كالينيوس أن الشركات الكورية "رواد عالميون في الابتكار والتكنولوجيا"، وأنه لا وجود لمرسيدس بنز في العالم دون وجود جزء من كوريا فيه.وقد ناقش كالينيوس تعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا المتقدمة ومكونات الجيل القادم مع رئيس مجلس إدارة سام سونغ للإلكترونيات "لي جيه يونغ" وكبار المديرين التنفيذيين في مجموعة إل جي، وقال إنه أجرى مناقشات مثمرة حول الابتكارات القادمة، لكنه رفض الخوض في التفاصيل، مشيرا إلى أنه من المرجح الكشف عن التفاصيل خلال السنوات الثلاث أو الأربع القادمة.وفي اليوم نفسه، أعلنت مرسيدس بنز عن خطط لإطلاق أكثر من 40 طرازا جديدا في كوريا الجنوبية بحلول عام 2027، وإنشاء مركز آسيوي في يناير للإشراف على مشتريات المكونات الإلكترونية، ومراقبة جودة الموردين، وتطوير المشروعات.