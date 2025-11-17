مدينة سيول تنصح بتلقي لقاح الإنفلونزا وارتداء الكمامات بسبب زيادة الإصابات

Photo : YONHAP News

نصحت حكومة مدينة سيول المواطنين بتلقي لقاح الإنفلونزا وارتداء الكمامات في أعقاب الارتفاع السريع في عدد مرضى الإنفلونزا بين أطفال المدارس.واستنادا إلى نتائج رصد العينات، أصيب 50.7 من بين كل ألف شخص بفيروس الإنفلونزا حتى الأسبوع الأول من نوفمبر، مقارنة بـ22.8 لكل ألف في الأسبوع الأسبق.وخلال الفترة نفسها من العام الماضي، بلغ العدد أربعة فقط من بين كل ألف شخص.وبينما شهدت جميع الفئات العمرية ارتفاعا حادا في معدلات الإصابة، كان هذا الاتجاه أكثر انتشارا بين الأطفال بمعدل 138.1 من بين كل ألف من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و12 عاما، و82.1 لكل ألف من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عام وستة أعوام.ونصحت حكومة المدينة الجمهور بتلقي التطعيم للحد من خطر الإصابة بالعدوى وتخفيف الأعراض الخطيرة، بالإضافة إلى ارتداء الكمامات وغسل اليدين بانتظام.