واشنطن تنهي إعفاءات تكاليف مبيعات الأسلحة إلى كوريا واليابان وحلفاء الناتو

Photo : YONHAP News

أنهت الولايات المتحدة إعفاءات معينة من التكاليف لكوريا الجنوبية بموجب برنامج مبيعات الأسلحة.وقال تقرير نشرته وكالة يونهاب الكورية للانباء إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أخطرت حكومة كوريا الجنوبية في شهر أغسطس الماضي إنها ستوقف الإعفاءات وتبدأ في فرض "تكاليف غير متكررة" عند بيع المعدات العسكرية من خلال برنامج المبيعات العسكرية الأجنبية من حكومة إلى حكومة.ونقل التقرير عن مصادر مطلعة قولها إن نفس الموقف تم نقله إلى اليابان وأستراليا والدول الأعضاء في حلف الناتو. وتشير عبارة "التكاليف غير المتكررة" إلى النفقات لمرة واحدة التي يتكبدها مقاولو الدفاع الأمريكيون في أثناء تطوير أو إنتاج الأسلحة، بما في ذلك مراحل التطوير والتصميم والاختبار الأولية.وقد تنازلت وزارة الحرب الأمريكية عن هذه التكاليف في حالات معينة، مثل المعاملة التفضيلية لحلفاء محددين أو لتجنب الإضرار بالعطاءات الأمريكية في مسابقات الأسلحة الدولية.ومن المتوقع من الآن أن تتحمل كوريا الجنوبية، التي كانت معفاة في السابق كحليف معادل لحلف شمال الأطلنطي، تكاليف التطوير كلما حصلت على أسلحة أمريكية من خلال ذلك البرنامج.