كوريا الشمالية تنشر سفنا حربية إضافية خلال تدريبات سيول وواشنطن البحرية

Write: 2025-11-17 09:14:42

كوريا الشمالية تنشر سفنا حربية إضافية خلال تدريبات سيول وواشنطن البحرية

Photo : YONHAP News

نشرت كوريا الشمالية سفينة حربية ثانية في ميناء على الساحل الشرقي بالقرب من الحدود بين الكوريتين، وذلك خلال التدريبات البحرية المشتركة الأخيرة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في البحر الشرقي.
ونقل تقرير نشره موقع "إن كي نيوز" المتخصص في الشؤون ذات الصلة بكوريا الشمالية، عن صور الأقمار الاصطناعية من شركة "بلانت لابس" أن سفينة حربية من طراز "تومان" يبلغ وزنها 1500 طن، قد وصلت إلى ميناء "كوسونغ" من قاعدة بحرية في "مون تشون" يوم 30 أكتوبر، ورست بجانب سفينة حربية أخرى من طراز "آمنوك" يبلغ وزنها 1500 طن، حتى 9 نوفمبر.
وأضاف التقرير أن إحدى هاتين السفينتين رحلت من الميناء يوم 11 نوفمبر، وهو اليوم الأول من التدريبات المشتركة، مما يشير إلى أنها ربما كانت تقوم بعمليات بحرية.
وقال التقرير إن بيونغ يانغ ربما كانت تحرك تلك السفن بالتزامنا مع التدريبات المشتركة لإظهار عزمها واستعدادها لإطلاق صواريخ إذا تعرضت لهجوم.
