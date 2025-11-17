رئيس الوزراء الكوري يأمر بإجراء تحقيقات بعد جنوح عبّارة نهر هان

Photo : YONHAP News

أعرب رئيس الوزراء الكوري "كيم مين صوك" عن قلقه بشأن سلامة خدمة الأوتوبيس النهري "هان كانغ باص"، وأمر بإجراء تحقيقات شاملة بعد أن جنحت سفينة في المياه الضحلة أول من أمس السبت.وأمر رئيس الوزراء أمس الأحد إدارة مدينة سيول بإجراء تحقيقات شاملة في سبب الحادث وإعادة تقييم سلامة حافلات "هان كانغ" والأرصفة وطرق التشغيل، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والسلامة. كما أمر كيم إدارة المدينة والوزارة بتحليل المخاطر المحتملة المرتبطة بالمياه الضحلة للنهر، واتخاذ الخطوات المناسبة للتعامل مع ذلك. كما طلب من السلطات مراجعة ما إذا كان هناك نظام استجابة مناسب لضمان سلامة جميع ركاب الحافلات النهرية في حالة جنوحها أو غرقها أو نشوب حريق.وقد جنحت الحافلة النهرية في الساعة 8:24 من مساء يوم السبت في المياه الضحلة بالقرب من رصيف ميناء "جام شيل" في جنوب سيول، مما أدى إلى عزل 82 راكبا.وتم إنقاذ الجميع بسلام بواسطة الشرطة ومسؤولي الإطفاء.