افتتاح معرض المجموعة الفنية لرئيس سام سونغ الراحل

Photo : YONHAP News

افتتح معرض لمجموعة مختارة من روائع المقتنيات الفنية لرئيس مجلس إدارة مجموعة سام سونغ الراحل "لي كون هي" وعائلته، والتي تبرع بها لكوريا الجنوبية، خارج كوريا لأول مرة.وأعلن المتحف الوطني الكوري والمتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر أن المعرض، الذي يحمل عنوان "الكنوز الكورية: مُجمّعة، نادرة، مُشتركة"، قد افتُتح يوم السبت في المتحف الوطني للفن الآسيوي في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث يتم عرض 330 قطعة، بما في ذلك سبعة كنوز وطنية و15 كنزا، منها لوحة "مشهد جبل إين وانغ سان بعد المطر" لرسام المناظر الطبيعية من عصر مملكة جوسون "جونغ صون".وقد تأجل افتتاح المعرض لمدة أسبوع بعد إغلاق مؤسسة "سميث سونيان"، التي تُدير المتحف الوطني للفن الآسيوي، بسبب الإغلاق الحكومي الأمريكي.وسوف يستمر المعرض حتى الأول من شهر فبراير القادم، قبل أن ينتقل إلى شيكاغو ثم إلى لندن.