دُبي تشهد إقامة أكبر معرض للمحتوى الثقافي الكوري

Photo : YONHAP News

سيُقام في دولة الإمارات العربية المتحدة أكبر معرض على الإطلاق للمحتوى الثقافي الكوري، والسلع الزراعية والسمكية، ومنتجات التجميل، لدعم المصدرين الكوريين.وأعلنت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة يوم الجمعة أن معرض "كي إكسبو الإمارات 2025" سيُقام في مدينة دُبي من السبت إلى الثلاثاء، بالتعاون مع وزارات الزراعة والصناعة والثروة السمكية والصحة والشركات الصغيرة والمتوسطة.وقد أُقيم المعرض سابقا في فيتنام وتايلاند وفرنسا وكندا وإسبانيا، وهذه هي المرة الأولى التي يُقام فيها في منطقة الشرق الأوسط.وسوف يشهد الحدث هذا العام مشاركة قياسية قدرها 226 شركة كورية من قطاعات المحتوى، والأغذية، والجمال، والرياضة، والنشر.وسوف يُدعى الزوار إلى معرض للواقع الافتراضي، وحفل موسيقي، وعروض لموسيقى البوب الكورية.