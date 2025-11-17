الشرطة الكورية تعتقل 3557 شخصا في حملة على الجرائم الجنسية عبر الإنترنت

Photo : YONHAP News

ألقت الشرطة الكورية الجنوبية القبض على أكثر من 3500 شخص خلال العام الماضي في حملة وطنية ضد الجرائم الجنسية عبر الإنترنت، بما في ذلك جرائم التزييف العميق.ووفقا لوكالة الشرطة الكورية أمس الأحد، تم اعتقال ثلاثة آلاف و557 شخصا فيما يتعلق بادعاءات الجرائم الجنسية عبر الإنترنت بين نوفمبر 2024 وأكتوبر من هذا العام، وتحفظت على 221 منهم.ويمثل عدد الاعتقالات زيادة بنسبة 47.8% مقارنة بالعام الماضي.وشكلت الجرائم التي تنطوي على تكنولوجيا التزييف العميق أعلى نسبة من الإجمالي، بأكثر من ألف و500 حالة. وشملت الحالات التالية الأكثر شيوعا مقاطع فيديو تصور الاستغلال الجنسي للأطفال أو المراهقين، ومواد مصورة بشكل غير قانوني، ومقاطع فيديو جنسية صريحة أخرى.ويشكل المراهقون أعلى نسبة من المتهمين، حيث تم القبض على أكثر من 1700 مراهق في هذه الحملة. وجاء الأشخاص في العشرينيات من العمر في المرتبة التالية، حيث بلغ عددهم حوالي ألف و220 شخصا، وتلاهم الأشخاص في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر.وقالت السلطات إن النسبة المرتفعة من المراهقين والشباب تعكس الاستخدام المكثف للوسائط الرقمية ضمن تلك الفئات العمرية.