الرئيس الكوري يبدأ جولة تشمل أربع دول على هامش قمة العشرين

يبدأ الرئيس لي جيه ميونغ جولة في أربع دول تستمر عشرة أيام، وتشمل مشاركته في قمة مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا. وسوف يزور لي الإمارات العربية المتحدة من اليوم الاثنين إلى بعد غد الأربعاء، ثم مصر في زيارة رسمية من الأربعاء إلى الجمعة، قبل أن يتوجه إلى جنوب أفريقيا من الجمعة إلى الأحد. وبعد قمة العشرين، سيقوم بزيارة رسمية إلى تركيا يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع القادم. وسوف يصل الرئيس إلى أبوظبي اليوم في زيارة رسمية للإمارات تستغرق ثلاثة أيام، ويجري خلالها محادثات قمة مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، ويوقع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، والصناعات الدفاعية، وقطاعات أخرى.وفي مصر، من المقرر أن يجري لي محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ويلقي كلمة في جامعة القاهرة.خلال وجوده في جنوب أفريقيا، سيحضر لي ثلاث جلسات لقمة مجموعة العشرين على مدار يومين، حيث تتناول المناقشات النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، ودعم التنمية، والتخفيف من مخاطر الكوارث، وتغير المناخ، بالإضافة إلى الابتكار وفرص العمل والذكاء الاصطناعي تحت شعار مستقبل عادل.وسوف يختتم الرئيس رحلته بزيارة رسمية إلى العاصمة التركية أنقرة تستغرق يومين لإجراء محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول التعاون الثنائي قبل العودة إلى سيول يوم الأربعاء من الأسبوع القادم.