الرئيس لي يتعهد بتحرير الاقتصاد ويدعو للاستثمار المحلي

Photo : YONHAP News

اجتمع الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" مع كبار قادة الأعمال في البلاد أمس الأحد، بعد يومين من إصدار بيان حقائق مشترك حول اتفاقيات التجارة والأمن مع الولايات المتحدة.وخلال الاجتماع الذي عُقد في المكتب الرئاسي، أكد لي التزام الحكومة بدعم أنشطة الشركات، وحثّ الشركات على توسيع استثماراتها المحلية، كما شكر قادة الأعمال على جهودهم في التنسيق مع الحكومة خلال مفاوضات التعريفات الجمركية الأمريكية، مشيرا إلى أن هذا التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص نادر الحدوث.وأكد لي أن الشركات محور النشاط الاقتصادي، كما أكد مجددا أن الحكومة ستدعم عمليات الشركات بشكل كامل، متعهدا بإزالة العوائق التنظيمية.وشجع الشركات على ضمان ألا يكون التوسع في الولايات المتحدة على حساب الاستثمار المحلي، مشيرا إلى استحالة الفصل بين العمل وقطاع الأعمال، ودعا إلى استمرار التعاون والتعايش بينهما.