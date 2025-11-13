كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجريان تدريبات إلكترونية هذا الأسبوع

Photo : NATO / Yonhap

ستجري كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات إلكترونية مشتركة هذا الأسبوع في منشأة أمريكية لتعزيز الاستعداد لمواجهة التهديدات المحتملة للأمن السيبراني.ووفقا لقيادة العمليات الإلكترونية الكورية الجنوبية والقيادة الإلكترونية الأمريكية، سيجري البلدان الحليفان تدريبات التحالف الإلكترونية من الاثنين إلى الجمعة في مرفق "فريندشيب أنيكس"، وهو منشأة تابعة لوكالة الأمن القومي الأمريكية في "ماريلاند".وتهدف التدريبات، وهي الثانية منذ العام الماضي، إلى تعزيز الاستجابات المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة للتهديدات السيبرانية المعادية، بما يتماشى مع الاتفاقات التي تم التوصل إليها في الاجتماع الاستشاري الأمني الرابع والخمسين في نوفمبر 2022.وخلال التدريبات، سيتدرب موظفو الأمن السيبراني من كلا البلدين على إجراءات تبادل المعلومات والاستجابة السريعة من خلال سيناريوهات محاكاة للهجمات السيبرانية.كما تخطط الدولتان لتوسيع التعاون السيبراني من خلال التدريبات المشتركة، وتبادل المعلومات الاستخباراتية حول التهديدات السيبرانية، والمشاركة في التدريبات متعددة الجنسيات، وتبادل الخبرات الفنية والموظفين المتخصصين.