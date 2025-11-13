كبير المساعدين الرئاسين يسلم رسالة من الرئيس الكوري إلى الرئيس الإماراتي

Photo : YONHAP News

التقى كبير المساعدين الرئاسيين الكوريين برئيس الإمارات العربية المتحدة خلال جولة في الشرق الأوسط تهدف إلى تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية.وقال كبير المساعدين الرئاسيين "كانغ هون شيك" في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الأحد إنه سلم رسالة من الرئيس "لي جيه ميونغ" إلى رئيس الإمارات "محمد بن زايد آل نهيان"، أعرب فيها عن رغبة كوريا في تعزيز العلاقات الثنائية.وقال "كانغ"، الذي يعمل مبعوثا خاصا للرئيس "لي" للتعاون الاقتصادي الاستراتيجي، إن الرئيس سيقوم بأول زياراته إلى الإمارات اليوم الاثنين.وأضاف أن هناك تعاونا جاريا في مجالات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الدفاع والطاقة واللوجستيات، وأن الجانبين يبحثان أيضا التعاون في مجال الأغذية.كما التقى "كانغ" مع "خلدون المبارك" رئيس هيئة الشؤون التنفيذية في أبوظبي والمبعوث الخاص المشرف على التعاون بين كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة، و"سلطان الجابر" الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.