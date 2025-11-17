الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

الجمارك الكورية تطلق حملة خاصة لمكافحة التحويلات غير القانونية للعملات الأجنبية

Write: 2025-11-17 14:56:29

Photo : YONHAP News

في ظل تزايد الجرائم العابرة للحدود الوطنية، مثل التصيد الصوتي والرسائل النصية الاحتيالية، أطلقت هيئة الجمارك الكورية حملة لمكافحة التحويلات غير القانونية للعملات الأجنبية والتهريب.
وأعلنت الهيئة اليوم الاثنين أنها شكلت فريقا مكونا من 126 عضوا لتتبع الأموال الإجرامية، وأنها ستجري عملية مدتها 3 أشهر تبدأ هذا الشهر لمكافحة التحويلات المالية غير القانونية، والتحويلات غير المصرح بها للعملات الأجنبية عبر الحدود، وعمليات غسل الأموال التي تستغل قنوات التجارة.
يذكر أنه بين عام 2021 وسبتمبر من هذا العام اكتشفت السلطات الكورية تحويلات غير قانونية بقيمة 11.48 تريليون وون، أي ما يقرب من 7.9 مليار دولار أمريكي. وقد شكلت الأصول الافتراضية ما يقرب من 10 تريليونات وون، أي بنسبة 83% من هذا المبلغ.

