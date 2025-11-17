الحكومة الكورية تناقش تدابير متابعة اتفاقيات الرسوم الجمركية الأمريكية

Photo : YONHAP News

ناقشت وزارة التجارة والصناعة والموارد وغيرها من الوزارات تدابير متابعة الاتفاقيات المتعلقة بالتجارة التي تم التوصل إليها خلال المفاوضات مع الولايات المتحدة.وقالت وزارة الصناعة اليوم الاثنين إنها عقدت اجتماعا لوزارات المالية والخارجية والزراعة والعلوم والدفاع في غرفة التجارة والصناعة الكورية في سيول.وركز الاجتماع، الذي ترأسه كبير المفاوضين التجاريين "يو هان كو" على تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بالتجارة، الموضحة في تقرير الحقائق المشترك الصادر يوم الجمعة الماضي.وشاركت الوزارة تفاصيل الاتفاقيات واستعرضت مسؤوليات المتابعة لكل وزارة.وعقب مناقشات اليوم، تخطط وزارة التجارة لعقد اجتماع للجنة المشتركة لاتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والممثل التجاري الأمريكي في ديسمبر القادم لمناقشة خطط التنفيذ العملية.