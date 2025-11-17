كوريا والولايات المتحدة تجريان تدريبات لمكافحة الغواصات بالقرب من غوام

Photo : YONHAP News

ستشارك القوات البحرية الكورية الجنوبية في تدريبات لمكافحة الغواصات مع الولايات المتحدة بالقرب من جزيرة "غوام" الأمريكية، لمدة شهر.وأعلنت القوات البحرية الكورية اليوم الاثنين أنها ستنضم إلى تدريبات "القرش الصامت" التي تبدأ غدا الثلاثاء.وتهدف هذه التدريبات، التي تقام كل عامين منذ عام 2007 وتنظمها القوات البحرية الأمريكية، إلى تعزيز القدرات العملياتية المشتركة والتشغيل البيني بين الغواصات والطائرات الأمريكية والكورية.وسترسل كوريا الجنوبية الغواصة "آن مو"، وهي من طراز "دوسان آن تشانغ هو" وتزن 3 آلاف طن، وطائرتين من طراز "بي 3" للمشاركة في التدريبات.وتعد الغواصة "آن مو" أول غواصة مصممة ومصنعة في كوريا الجنوبية تشارك في تدريبات مشتركة في الخارج.وستشمل التدريبات تعقب الغواصات ومهاجمتها، وتدريبات قتالية حرة، وتدريبات على الحرب المضادة للغواصات باستخدام الطائرات، لتعزيز الاستعداد الدفاعي البحري المشترك.