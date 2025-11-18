موجة برد تجتاح كوريا صباح اليوم الثلاثاء

Photo : YONHAP News

انخفضت درجات الحرارة خلال ليلة أمس، ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر في العديد من المناطق صباح اليوم الثلاثاء.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية، ستتراوح درجات الحرارة الصغرى الصباحية بين ثماني وخمس درجات مئوية تحت الصفر، بما في ذلك ثلاث درجات تحت الصفر في سيول، مسجلة انخفاضا يتراوح بين ست وتسع درجات اعتبارا من أمس الاثنين.ومن المرجح صدور تحذيرات من موجة برد في المناطق الجبلية في مقاطعتي كانغ وان وشمال كيونغ سانغ، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى خلال النهار في جميع أنحاء كوريا بين أربع واثنتي عشرة درجة فقط.وقد تشهد بعض المناطق الساحلية على طول البحر الغربي وفي جيجو أمطارا أو ثلوجا خفيفة خلال النهار.وسوف تستمر موجة البرد حتى الغد الأربعاء قبل أن تهدأ في وقت لاحق من الأسبوع، مع استقرار الضغط الجوي المرتفع.وسوف تكون حالة البحر هائجة في معظم المناطق، حيث تضرب رياح قوية الساحل الغربي.