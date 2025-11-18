الرئيس الكوري يعقد قمة مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

Photo : YONHAP News

سيعقد رئيس كوريا الجنوبية "لي جيه ميونغ" محادثات قمة مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، وهو اليوم الثاني من زيارته الرسمية للإمارات التي تستمر ثلاثة أيام.وسوف يحضر الرئيس مراسم استقبال رسمية، وتليها محادثات قمة، ثم حفل توقيع مذكرة تفاهم، وغداء عمل.ومن المتوقع أن تركز القمة على تعزيز التعاون بين البلدين اللذين تربطهما علاقات "مشاركة استراتيجية خاصة".وكان كبير مساعدي الرئيس الكوري "كانغ هون شيك" قد زار الإمارات العربية المتحدة قبل زيارة الرئيس لي، من أجل تسليم رسالة إلى رئيس الإمارات وتنسيق التحضيرات للقمة.وعقب محادثات القمة، سيُقام حفل تبادل ثقافي في القصر الرئاسي الإماراتي، بحضور الرئيس لي وكبار الشخصيات الإماراتية.