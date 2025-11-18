إضافة ملفوف الكيمتشي الكوري إلى المعيار العالمي لهيئة الدستور الغذائي

Photo : YONHAP News

حققت كوريا الجنوبية فوزا كبيرا في لجنة الدستور الغذائي التي تضم مجموعة من المعايير الدولية للأغذية وضعتها منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة لضمان سلامة الغذاء وجودته في التجارة الدولية.وتم أمس الاثنين إدراج المكون الرئيسي للكيمتشي رسميا باسم "ملفوف الكيمتشي" في ذلك المعيار العالمي. ويحل هذا التغيير محل تسمية "الملفوف الصيني" المستخدمة منذ فترة طويلة، مما يمنح المنتجين الكوريين علامة هوية أوضح في التجارة الدولية.وصرح المسؤولون بأن هذا التحديث سيعزز مكانة كوريا كموطن للكيمتشي، وسيسمح للمصدرين بإبراز تميز المنتج.كما وافق اجتماع هيئة الدستور الغذائي على وضع معايير عالمية للأعشاب البحرية المجففة والمحمصة والمتبلة، والتي تُسمى "غيم" باللغة الكورية، مما يعكس ارتفاع الاستهلاك العالمي. وتم أيضا اختيار سيول لقيادة لجنة الدستور الغذائي المعنية بالفواكه والخضراوات المصنعة، مما يعزز تأثيرها على معايير الغذاء المستقبلية.