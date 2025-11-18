كوريا الشمالية تُدين تصريحات كورية جنوبية أمريكية وتُصفها بأنها عدائية

Photo : YONHAP News

أدانت كوريا الشمالية مؤخرا تقرير الحقائق المشترك والبيان الصادر عن القمم الكورية الجنوبية الأمريكية ومحادثات الدفاع السنوية، ووصفتها بأنها "دليلٌ متجدد على سياسة عدائية تستهدف بيونغ يانغ".وفي تعليقٍ نشرته وكالة الأنباء المركزية، اتهمت كوريا الشمالية كلا من سيول وواشنطن بتجاهل مخاوفها الأمنية المشروعة وتصعيد التوتر الإقليمي.ويأتي هذا التعليق بعد أربعة أيام من إصدار تقرير الحقائق المشترك الذي يُلخص نتائج قمتين بين الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب بيانٍ صادر عن الاجتماع الاستشاري الأمني السنوي الذي عُقد في أوائل شهر نوفمبر الجاري.وزعمت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن تأكيد البلدين الحليفين على هدف "نزع السلاح النووي بالكامل من كوريا الشمالية" يُشير إلى نيةٍ لحرمان كوريا الشمالية من وضعها الدستوري. كما انتقد التعليق المُطول الولايات المتحدة لموافقتها رسميا على سعي كوريا الجنوبية للحصول على غواصات تعمل بالطاقة النووية. وتعهدت كوريا الشمالية باتخاذ إجراءات مضادة مبررة وواقعية للدفاع عن سيادتها ومصالحها الأمنية والسلام الإقليمي، مؤكدة ادعاءها بأن سيول وواشنطن أكدا موقفهما العدائي تجاه بيونغ يانغ.