كبير المساعدين الرئاسيين يُسلّم رسالة من الرئيس لي خلال زيارته للسعودية

Photo : YONHAP News

زار كبير مساعدي الرئيس الكوري المملكة العربية السعودية لتسليم رسالة من الرئيس "لي جيه ميونغ" تُعبّر عن اهتمام سيول بتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الرياض.وصرح "كانغ هون شيك" كبير المساعدين الرئاسيين والمبعوث الرئاسي الكوري الخاص للتعاون الاقتصادي الاستراتيجي، في منشور كتبه على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الاثنين، بأن الرئيس لي لم يتمكن من زيارة السعودية بسبب تضارب المواعيد، وأعرب عن نيته مواصلة المناقشات المستقبلية حول التعاون الاقتصادي والأمني من خلال الرسالة.وقد تسلّم وزير الخارجية السعودي "فيصل بن فرحان آل سعود" رسالة الرئيس الكوري بعد عودة الوزير السعودي مبكرا من رحلة إلى كندا للالتقاء مع كانغ.وقد أجرى كانغ اتصالا هاتفيا مع وزير الدفاع السعودي "خالد بن سلمان آل سعود"، والتقى بعدد من كبار المسؤولين، بمن فيهم رئيس الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، لمناقشة سبل توسيع التعاون الاقتصادي والأمني، لا سيما في القطاع الدفاعي.وقال كانغ إن سفارة كوريا الجنوبية في الرياض لاحظت العدد المرتفع غير المعتاد من الاجتماعات رفيعة المستوى التي تُعقد في يوم واحد، وأضاف أن جدول الأعمال يعكس المكانة الدبلوماسية المتنامية لسيول وقدراتها الوطنية.